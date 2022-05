Neues aus der Forschung : Binaurale Beats - Wenn Töne ein High auslösen

Berlin Musik beeinflusst unsere Stimmung. Aber können bestimmte Töne auch das Bewusstsein verändern und einen Rausch auslösen? Einige Menschen suchen diesen Kick. Dabei haben binaurale Beats auch therapeutisches Potenzial.

Wer in einen Rauschzustand verfallen will, kann psychoaktive Substanzen rauchen oder schlucken. Doch möglicherweise geht es auch ganz anders. Bestimmte digital erzeugte Töne, sogenannte binaurale Beats, versprechen ähnliche kognitive oder emotionale Zustände hervorzurufen wie bestimmte Drogen . Forscher haben erhoben, wie viele Menschen solche Töne - deren Wirkung umstritten ist - konsumieren.

Eine kürzlich im Fachblatt „Drug and Alcohol Review“ erschienene Studie stützt sich auf Antworten von mehr als 30.000 Menschen in 22 Ländern. Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 27 Jahren. Von den Befragten hatte etwa jeder 20. in den vergangenen 12 Monaten binauralen Beats gelauscht.