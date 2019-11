Fossil heißt jetzt „Udo“ : Forscher benennen Menschenaffen nach Sänger Udo Lindenberg

Udo Lindenberg im Juni bei einem Konzert in Hamburg.

Tübingen Forscher der Universität Tübingen haben dem am Mittwoch präsentierten Fossil einer bislang unbekannten Menschenaffenart den Beinamen Udo gegeben – aus einem ganz bestimmten Grund.

Neben anderen Knochen entdeckten die Wissenschaftler den knapp zwölf Millionen Jahre alten Unterkiefer des Primaten in einem Allgäuer Bachlauf am 17. Mai 2016, dem 70. Geburtstag des Sängers Udo Lindenberg. „Im Radio sind nur seine Songs gelaufen“, sagte Paläontologin Madelaine Böhme bei einer Präsentation der Funde.

„Udo“ könnte die bisherige Sichtweise auf die menschliche Evolutionsgeschichte grundlegend in Frage stellen: Nach Einschätzung der Wissenschaftler weist sein Skelett darauf hin, dass sich der aufrechte Gang in Europa statt in Afrika und früher als bislang angenommen entwickelt hat.