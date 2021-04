Tabuthema : Durchschnittlich eine von zehn Frauen erleidet eine Fehlgeburt

Paris Fehlgeburten passieren viel häufiger, als es den Anschein hat: weltweit jedes Jahr rund 23 Millionen Mal. Wissenschaftler fordern eine verbesserte Hilfe für Betroffene - und ein Ende der Tabuisierung.

Eine von sieben Schwangerschaften weltweit endet mit einer Fehlgeburt, eine von zehn Frauen hat mindestens eine Fehlgeburt erlitten. Ein internationales Expertenteam hat am Dienstag einen Bericht in dem Fachmagazin "The Lancet" veröffentlicht, wonach sich die Zahl der weltweiten Fehlgeburten pro Jahr auf rund 23 Millionen beläuft. Das seien rund "44 pro Minute". Vermutlich sei die Zahl "wesentlich höher", weil nicht jede Fehlgeburt gemeldet werde.