Bedeutung für die Heinrich-Heine-Universität

Bereits am Anfang der Gründung der juristischen Fakultät ließ die Anton-Betz-Stiftung ihr in mehreren kleinen Schritten 140.000 DM zum systematischen Aufbau der Bibliothek zukommen. Damit hat die Stiftung einen bedeutenden Anteil an der damals jungen Volluniversität HHU.