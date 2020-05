SERIE FORSCHUNG IN DÜSSELDORF : Guter Hoffnung trotz Corona?

Düsseldorf Eine Psychologin der Uni will mehr über die Gemütslage von Frauen erfahren, die zurzeit ein Kind erwarten. Ihre Forschungsergebnisse sind Teil einer internationalen Studie zu den Auswirkungen der Pandemie auf Schwangere. Eine Beteiligung ist noch möglich.

Ausgerechnet jetzt! Dieser Gedanke bewegt viele Frauen, die in Zeiten von Corona schwanger sind. Zwar gehören sie nicht zur Risikogruppe, und Studien belegen, dass werdende Mütter nur in Ausnahmefällen schwer an Covid-19 erkranken – 90 Prozent der Infizierten zeigen keine Symptome. Außerdem wurde bisher nicht beobachtet, dass das Virus auf das ungeborene Kind übertragen wird. „Trotzdem ist die Unsicherheit groß“, so der Eindruck der Düsseldorfer Psychologin Nora Schaal vom Institut für Experimentelle Psychologie der Uni. Ihre aktuelle Studie über Gedanken und Gefühle schwangerer Frauen ist Teil einer internationalen Kooperation.

Schwangere Frauen können noch bis zum 29. Mai an der Studie teilnehmen (www.soscisurvey.de/SchwangerCorona) und per Online-Fragebogen Auskunft über ihre Gemütslage geben. In einigen Monaten will die Psychologin noch mal nachfragen, wie es den Frauen weiterhin ergangen ist. Die internationale Studie wird von amerikanischen Wissenschaftlern in New York geleitet. Beteiligt sind daran auch Forscher in England, Irland, Italien, Spanien, Polen und der Schweiz. Dadurch wird, sind die Daten erst mal ausgewertet, auch ein Vergleich zwischen den Ländern möglich sein. Also: Fühlen sich Schwangere besonders belastet in Ländern, die von der Pandemie stärker betroffen sind? Und wie geht eine werdende Mutter beispielsweise in Italien damit um, dass sie wochenlang das Haus nicht verlassen konnte?