Florian Merz-Betz

„Ich verbinde mit der Stiftung auch einen persönlichen Dank: Denn 1993 unterstützte sie eine von mir geleitete CD-Produktion mit wiederentdeckten Orchesterwerken von Robert Schumann. Noch im selben Jahr wurde sie in den USA als „Best CD of the Year“ prämiert und half Schumann somit zu verdient hoher Anerkennung.“

Herausgeber der Rheinischen Post, stellvertretender ABS-Vorsitzender, Generalmusikdirektor und Intendant