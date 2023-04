Archäologische Sensation in Dänemark Mädchen findet 1000 Jahre alte Wikingerschätze

Das Mädchen hatte im vergangenen Herbst an einer archäologischen Gruppenexpedition nahe den Überresten der Ringfestung Fyrkat teilgenommen und wenige Meter voneinander entfernt zwei größere Schätze aufgespürt. Ab dem 1. Juli können die Funde in dem Museum in Aalborg besichtigt werden. Für die Finderin soll es einen Finderlohn in nicht genannter Höhe geben.