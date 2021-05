Forschung in der Medizin : Erb-Krankheiten mit Gen-Editoren heilen

Mit gezielten Veränderungen einzelner DNA-Bausteine lassen sich einige Erb-Krankheiten vielleicht bald heilen. Foto: dpa

Es ist ein Schritt in Richtung einer neuen Medizin: Durch gezielte Veränderung einzelner Gen-Bausteine konnte ein internationales Forscherteam unter Leitung der Universität Zürich hohe Cholesterinwerte im Blut von Tieren senken. Menschen mit vererbten Stoffwechselkrankheiten könnten so geheilt werden. Das Verfahren basiert auf einer ähnlichen Technologie wie der Biontech-Impfstoff.

Medikamente helfen gegen Krankheiten. Doch manchmal stoßen die Mittel an ihre Grenzen. Das kann der Fall sein, wenn die Ursache im Körper selbst und in den Genen liegt: Dann ist das biologische Programm gestört, das die komplexen Vorgänge in unserem Blut und Organen steuert. Ein Beispiel dafür sind zu hohe Cholesterin-Werte im Blut – die im bestimmten Fällen nicht durch falsche Ernährung verursacht werden, sondern quasi vererbt worden sind.

Wer schon einmal eine Blutprobe beim Arzt abgegeben hat, kennt einige der kryptischen Abkürzungen wie LDL. Bisweilen wird das als das „böse“ Cholesterin bezeichnet, was indes nicht richtig ist. Dahinter steht ein komplexes biochemisches Konstrukt, dass Fettmoleküle durch die Blutbahnen transportiert. Von der Leber überall dorthin, wo Zellen mit Energie versorgt werden müssen. Darin ist zunächst nichts Böses. Problematisch wird es, wenn der Körper das nicht mehr regulieren kann. Dann steigt die LDL-Zahl im Blut und feine Arterien können buchstäblich verstopfen. Das kann zur Arteriosklerosen, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall führen.

Damit das nicht passiert, hat sich in Millionen Jahren der Evolution ein Regelmechanismus entwickelt: Unter anderem ein bestimmtes Enzym in der Leber mit der kryptischen Bezeichnung PCSK9 hilft dabei, den LDL-Wert zu steuern. Vereinfacht ausgedrückt: Es setzt sich an die Andockstellen der Leber für LDL und blockiert sie. Dann steigt der LDL-Wert im Blut. Oder aber PCSK9 gibt die Andockstellen wieder frei und der LDL-Wert sinkt. Je nachdem, was der Körper gerade benötigt. Bei Menschen aber mit einer sogenannten familiären Hypercholesterinämie ist dieser Vorgang gestört. Zu viel PCSK9 blockiert dann die Andockstellen der Leber für LDL. Ob es nun notwendig ist oder nicht. „Sie leiden unter einer vererbten Form von zu hohen Cholesterinwerten“, erklärt der Studienleiter und promovierte Professor Gerald Schwank vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Zürich im Gespräch mit uns.

Wenn es vererbt ist, liegt die Ursache in den Genen. „Und eben da haben wir nun angesetzt.“ Die entsprechenden Gene müssen „nur“ verändert oder editiert werden, um diese Krankheit zu heilen. „Wir nutzen dafür ein ähnliches Verfahren wie beim Biontech-Impfstoff“, erklärt Schwank. Die Forscher haben wie beim Vakzin eine winzige Hülle aus sogenannten Lipiden gebaut. Die soll aber keine genetischen Bausteine (RNA) transportieren, die zum Schutz vor dem Coronavirus führen. Sondern genetische Bausteine, die „für einen ,Gen-Editor‘ kodieren“. Einmal in die Blutbahn injiziert, landet der schnell in der Leber und beginnt dort mit seiner Arbeit.

Professor Dr. Gerald Schwank vom Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Zürich hat die Studie zum Einsatz der Gen-Editoren geleitet. Foto: ETH Zürich / Giulia Marthaler

„Unser Editor basiert auf CRISPR/Cas.“ Die Bezeichnung kursiert seit 2012, weil es die Gentechnik revolutioniert hat. Tatsächlich können darüber gezielt kleine Teile eines Gen-Codes herausgeschnitten werden – um sie dann zu ersetzen. „Aber das war uns immer noch zu grob.“ Das Forscherteam wollte präzise „nur einen Buchstaben im Gen-Code austauschen“.

Und der setzt sich zusammen aus vier Bausteinen: Adenin, Guanin, Thymin und Cytosin. Der Editor kann nun gezielt in einem bestimmten Abschnitt des Gen-Codes von PCSK9 ein Adenin oder A durch ein Guanin oder G ersetzen. So kann der angeborene Fehler korrigiert werden. Nicht nur einmalig, sondern dauerhaft. „Wir konnten bei Mäusen bis zu zwei Drittel des PCSK9-Enzyme verändern“, sagt Schwank. Bei Affen wie Makaken waren es noch ein Drittel. „In beiden Fällen führte dies zu einer deutlichen Senkung des LDL-Cholesterinspiegels.“ Dabei wurde auch untersucht, ob an anderen, nicht gewollten Stellen Veränderungen auftraten. Das Team fand darauf keine Hinweise.

In den USA plant der Biotechnologie-Konzern Verve Therapeutics nun bereits klinische Studien, um mit dem Verfahren die familiär bedingte Hypercholesterinämie zu heilen. Dass es so schnell geht, „liegt an den Impfstoffen von Biontech und Moderna“. Vor der Pandemie war das Verfahren nur wenig erprobt, mittels Lipidhüllen RNA in Menschen zu transportieren. „Mit dem Impfstoff haben jetzt aber Millionen das schon mitgemacht.“ Das verkürzt die Zeit bis zum tatsächlichen medizinischen Einsatz der Gen-Editoren beträchtlich.

Und was kommt danach? „Etwa 30 Prozent aller erblichen, krankmachenden Mutationen werden von einzelnen fehlgeleiteten genetischen Buchstaben verursacht, die sich im Prinzip mit unseren Gen-Editoren korrigieren lassen“, erklärt Schwank. Das heißt, einige erbliche Stoffwechselerkrankungen können so behandelt und geheilt werden. Also nicht nur Störungen des Cholesterinspiegels, sondern auch des Aminosäuren-Haushalts oder des Harnstoffzyklus.