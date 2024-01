China startet Forschung Spezialschiff soll bis in den Erdmantel bohren

Das Erreichen des Erdmantels sei für Bohrschiffe eine äußerst komplexe Aufgabe. Kritische Faktoren seien vor allem die hohen Temperaturen in der Tiefe und die Stabilität des Bohrlochs. Ohnehin sei das Bohren auf See allein durch den Wellengang und die Bewegung des Schiffes viel komplexer als an Land. Die „Mengxiang“ habe aber „die Kapazität, deutlich weiter zu kommen als bisherige Schiffe“, sagte Harms.