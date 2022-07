Auf der Suche nach den kleinsten Teilchen : Cern-Forscher starten neue Experimente mit stärkerem Teilchenbeschleuniger

Paris Hinsichtlich der Zusammensetzung der Materie gibt es noch viele offene Fragen. Cern-Forscher erhoffen sich jetzt neue Erkenntnisse. Entscheidend dafür soll der Teilchenbeschleuniger sein, der extra aufgerüstet wurde.

Zehn Jahre nach der Entdeckung des Higgs-Teilchens laufen am Dienstag neue Experimente im weltweit größten und leistungsstärksten Teilchenbeschleuniger LHC in der Nähe von Genf an. Die Wissenschaftler der Europäische Organisation für Kernforschung (Cern) versprechen sich davon neue Entdeckungen. Auf diese Weise wollen sie die Geheimnisse der Materie weiter entschlüsseln.