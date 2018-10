Boston Dynamics - Die unheimlichsten Roboter der Welt

Düsseldorf Schon wieder Boston Dynamics: Das Unternehmen ist für seine selbstlaufenden Roboter bekannt, die mitunter ziemlich gruselig wirken. Nun sorgt ein neues Video für Aufmerksamkeit. Darin zu sehen: ein vierbeiniger Roboter, der zu einem Disco-Song tanzt.

Jetzt können sie auch noch tanzen. Am Dienstag lud das Robotik-Unternehmen Boston Dynamics ein Video hoch, das ihr vierbeiniges Modell SpotMini dabei zeigt, wie es sich zu einem Disco-Song bewegt. Sogar twerken kann es. Innerhalb eines Tages hat das Video mehr als zwei Millionen Aufrufe gesammelt.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Firma aus Waltham, Massachusetts mit ihren Robotervideos für Aufsehen sorgt. Seit 1992 arbeitet Boston Dynamics an autonomen Laufrobotern, die beim Entschärfen von Bomben, bei der Rettung Verwundeter oder auch bewaffnet zum Einsatz kommen sollen. Dass sich die Zuschauer meist nicht zwischen Erschrecken und Erstaunen entscheiden können, liegt daran, dass die Geräte zwar nicht wie Lebewesen aussehen, sich aber fast so flüssig wie Tiere und Menschen bewegen. Ganz so, als habe eine fremde Macht Besitz ergriffen von der Maschine.