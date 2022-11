Alarmierende Studie : Blauwale schlucken täglich mehr als 40 Kilogramm Mikroplastik

Paris Die Verschmutzung der Meere wird für die größten Lebewesen dort zu einem immer größeren Problem: Blauwale nehmen täglich bis zu zehn Millionen Mikroplastik-Teile auf. Einer Studie zufoilge „fressen“ die Meeressäuger bis zu 43,6 Kilogramm Mikroplastik pro Tag.

Die Daten wurden in einer Studie am Dienstag in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Das deutet den Forschern zufolge darauf hin, dass die allgegenwärtige Verschmutzung eine größere Gefahr für das größte Tier der Welt darstellt als bisher angenommen.