Millionen für Hightech-Start-up Geld für neue Art von Computerchips in Aachen

Die Lösung für das „Silizium-Dilemma“ liegt nach Ansicht von Black Semiconductor in Graphen, die mit den Fördergeldern die Massenproduktion neuartiger Halbleiter nach bisherigen Industriestandards umsetzen wollen. So sollen Produktionskapazitäten für eine Pilotanlage in Aachen aufgebaut werden, was die Herstellung von hochwertigem Graphen in Europa möglich macht. Bis 2026 plant das Unternehmen dann die Eröffnung einer Produktionsanlage für eine Pilotlinie zur nahtlosen Integration von Graphen in die Chipherstellung. Zudem sollen 90 neue Hightech-Arbeitsplätze geschaffen werden, was die Gesamtzahl der Mitarbeiter bis 2026 von 30 auf 120 erhöht.