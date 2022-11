Archäologische Sensation in Berlin​: Haus mit Alltagsgegenständen aus der Zeit um 1400 gefunden​

Archäologische Sensation in Berlin

Berlin Leuchtende Augen bei Historikern und Archäologen: Bei Grabungen im alten Berliner Stadtzentrum ist ein Holzbauwerk aus der Zeit um 1400 mit zahlreichen gut erhaltenen Alltagsgegenständen entdeckt worden.

Das Gebäude am Molkenmarkt im Stadtteil Mitte nahe der Spree war offenbar in kurzer Zeit verfüllt worden und barg eine Fülle von Materialien, wie die Senatskulturverwaltung am Dienstag mitteilte. Anzahl und Vielfalt der geborgenen Funde seien für Berlin einzigartig.