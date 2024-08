Archäologische Sensation Stonehenge-Altarstein stammt aus Schottland

Die rituelle Bedeutung von Stonehenge ist immer noch ein Rätsel, aber Forscher sind bei der Untersuchung der Entstehung des berühmten Steinkreises einen Schritt weiter gekommen. Der sogenannte Altarstein, der flach in der Mitte des Bauwerks liegt, wurde aus dem Nordosten von Schottland zu der Stätte in Südengland gebracht, wie Wissenschaftler am Mittwoch in der Zeitschrift „Nature“ berichteten. Ob der fünf Meter große Stein per Boot oder auf dem Landweg transportiert wurde, ist unklar - immerhin eine Reise von mehr als 740 Kilometern.