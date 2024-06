Gründer Daniel Schall Start-up aus Aachen wird mit 228 Millionen Euro gefördert

SCHALL Wir verbinden Optik mit Elektronik, um Chipnetzwerke herzustellen. Viele Dienste und Apps, die wir beispielsweise auf unseren Handys nutzen, hängen an Rechennetzwerken. Und in denen müssen die Prozesse effizient laufen. Daran hängen dann auch zukünftige Anwendungen, die auf „Künstliche Intelligenz“ setzen. Wir wollen die Effizienz dieser Chipnetzwerke und der Rechenzentren verbessern. Denn das entscheidet darüber, was wir auf unseren Computern, Tablets und Smartphones nutzen können. Es geht auch um die Frage, wie viel Energie wir dafür ausgeben wollen und können. Das ist es, was uns alle hier antreibt. Wir wollen etwas grundlegend daran verändern, wie diese Chips verknüpft werden. Damit wir das, was wir machen wollen, besser, schneller und energieeffizienter machen können als bisher. Das ist die große Idee. Und mit dem Investment werden wir eine Pilot-Produktionsanlage bauen. Damit dieser Prozess aus der Forschung in die Massenfertigung kommt.