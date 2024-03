Pionierin und Popstar der Forschung Unter Menschenaffen – zum 90. Geburtstag von Jane Goodall

Ein Bauernhof irgendwo in England, Ende der Dreißigerjahre. Ein vierjähriges Mädchen streift durch das Hühnergehege, am Arm einen Korb zum Eiersammeln. Aber woher kommen die Dinger eigentlich? Oder besser gefragt: Wie und wo kommt ein so großes Ei aus dem Huhn heraus? Nach allerhand Aufruhr im Hühnerstall, unzähligen Fluchtaktionen panischer Hennen und langen Stunden regungsloser Wartezeit (die Mutter hat ihre Tochter bei der Polizei längst als vermisst gemeldet) weiß sie es: Endlich kann sie beobachten, wie eine Henne ihr Ei legt. Dies ist der erste erfolgreiche Feldversuch der kleinen Jane Goodall. Es sollte einer folgen, der ihr ganzes Leben bestimmte.