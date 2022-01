Schätzung von Wissenschaftlern : Mehr Baumarten auf der Welt als bisher angenommen

Potsdam Ein internationales Forscherteam hat seine Erkenntnisse zusammengetragen und ausgewertet. Dabei kommen die Wissenschaftler zu dem Schluss, dass es deutlich mehr Baumarten geben könnte als bisher angenommen. Viele davon in Südamerika.

Neue Schätzungen gehen von mehr als 73.000 Baumarten weltweit aus. Das sind 14 Prozent mehr als bisher angenommen, wie das Deutsche GeoForschungsZentrum Potsdam (GFZ) am Montag in Potsdam mitteilte. 9.000 davon müssten noch entdeckt werden, fast die Hälfte (40 Prozent) davon sei wahrscheinlich in Südamerika beheimatet.