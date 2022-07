Fehler beim Duschen : Die besten Tipps für eine gesunde und nachhaltige Körperhygiene

Düsseldorf Die meisten Menschen in Deutschland duschen täglich - ein Fehler, wenn es nach Dermatologen geht. Und obwohl das „schnelle Abbrausen“ im Grunde so simpel erscheint, kann man dabei jede Menge falsch machen. Wir haben die wichtigsten Tipps rund um eine erholsame Dusche für Sie zusammengefasst.

Es ist nicht allzulange her, da bestand die Körperreinigung aus einem wöchentlichen Bad, in das häufig die ganze Familie der Reihe nach hüpfte. Heutzutage ist es für viele Gewohnheit, täglich zu duschen. Und die Dusche hat in der Tat entscheidende Vorteile gegenüber dem Bad: Sie säubert schneller, spart Wasser, ist hautfreundlicher und viele Menschen fühlen sich danach deutlich erfrischter als nach langem Liegen in der Wanne.