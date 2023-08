Wettbewerb „Diercke Wissen“ Können Sie beim Erdkunde-Unterricht der 10. Klasse mithalten?

Ausgerichtet wird der Wettbewerb von der „Westermann Gruppe“ und dem „Diercke Weltatlas“ sowie dem „Verband Deutscher Schulgeographen e.V. (VDSG)“. Er richtet sich an Schüler der Jahrgangsstufen sieben bis zehn. Seit dem Jahr 2000 wird der Wettbewerb ausgerichtet, bis 2011 unter dem Namen „National Geographic Wissen“. Das diesjährige Bundesfinale fand vor rund einem Monat am Wilhelm-Gymnasium in Braunschweig statt, Florian Steglich aus Sachsen gewann den Wettbewerb, Michael Hahn aus Nordrhein-Westfalen wurde Dritter.