Entstehung, Vorhersage, Schutz Warum Erdbeben zwar erwartbar sind, aber niemals berechenbar

Die Stärke eines Erdbebens richtet sich danach, in welcher Tiefe das Ereignis stattfindet. „Die Erdkruste ist mehrere Hundert Kilometer dick ist, da spielt der Ort der Druckentladung eine große Rolle“, sagt Busch. Spürbar werde ein Beben in etwa ab einem Wert von 2,5 auf der Mess-Skala, kritisch werde es ab einer Magnitude von 4,5. Das Erdbeben in der Türkei ereignete sich in einer Tiefe von etwa 20 bis 30 Kilometern. Auf der gemessenen Skala erreichte es einen Wert von 7,8. Generell gilt: Zwischen den einzelnen Stufen auf der nach oben offenen Skala gilt in etwa der Faktor 10. Dies bedeutet, dass ein Beben der Stärke 6 in etwa zehnmal stärker ausfällt als ein Ereignis der Stärke 5.