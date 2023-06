Wie funktioniert Fernwärme?

Die Idee der Fernwärme ist mindestens mehrere Jahrhunderte alt und die Technologie kommt in Deutschland seit Jahrzehnten großflächig zum Einsatz. Mit der Wärmewende soll die Bedeutung von Fernwärmenetzen noch deutlich steigen. Fernwärmesysteme gibt es in teils sehr verschiedenen Ausführungen. In Deutschland bestehen sie in der Regel aus einer Wärmeerzeugungsanlage in Form eines sogenannten KWK-Kraftwerks und einem unterirdisch verlegten Rohrnetz mit Hausanschlüssen. KWK steht für Kraft-Wärme-Kopplung: Die Kraftwerke produzieren etwa durch die Verbrennung von Gas oder Kohle mechanische Energie in Form von Strom und thermische Energie in Form von Warmwasser.

Das Wasser wird durch das Rohrnetz zu den Haushalten transportiert, wo es für Raumwärme und die Warmwasserversorgung verwendet werden kann. Auch Industrieanlagen können an Fernwärmenetze angeschlossen werden und die thermische Energie als Prozesswärme nutzen. In Deutschland gibt es bislang 31.300 Kilometer Fernwärmeleitungen, die rund 14 Prozent der Haushalte mit Wärme versorgen, vor allem in Ballungsgebieten. Gut 40 Prozent der erzeugten Fernwärme wird in der Industrie verbraucht.