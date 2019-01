Neue Studie: Eis der Antarktis schmilzt deutlich schneller als gedacht

Düsseldorf Das Eis der Antarktis schmilzt derzeit sechs mal so schnell wie in den 1980er Jahren. Die Zahlen liegen um 15 Prozent höher, als es eine Studie aus dem Vorjahr prognostiziert hatte.

Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie hervor. Seit 2009 habe die Antarktis jährlich fast 252 Milliarden Tonnen Eis verloren. In den 1980er Jahren seien es 40 Milliarden Tonnen pro Jahr gewesen.

Für die in den „Proceedings of the National Academy of Sciences“ veröffentlichte Studie wurde mithilfe von Luftaufnahmen, Satellitenmessungen und Computermodelle erfasst, wie schnell das Eis seit 1979 an 176 Stellen in der Antarktis geschmolzen ist. Die dramatische Beschleunigung des Abschmelzens ist ein Indikator für den vom Menschen verursachten Klimawandel.