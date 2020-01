Haustiere : Vom Glück mit vier Pfoten

Bei jedem Wetter zusammen unterwegs: Ana Bedorf mit Sheltie-Hund Phil am Rhein in Düsseldorf-Oberkassel. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Chicago Eine Studie zeigt: Menschen sind mit Hund glücklicher als mit Katze. Ob das Tier Ursache oder Folge ist, bleibt unklar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Zittlau

Wer ist klüger? Oder ehrlicher? Zwischen Hunde- und Katzenliebhabern gibt es immer wieder Diskussionen darüber, worin das eine Haustier dem anderen überlegen sein könnte. Und die erhalten jetzt durch eine Studie neue Nahrung. Demnach sollen Herrchen und Frauchen von Hunden deutlich glück­licher sein als der Mann und die Frau an Miezes Seite.

Arthur Schopenhauer nannte seinen Pudel „Atman“, die Weltseele. Und für Loriot stand fest: „Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.“ Für sie war also der Hund eine wesentliche Voraussetzung ihres Glücks. Und wie nun eine Studie der University of Chicago zeigt, sind sie damit nicht allein. Die Forscher um den Soziologen Michael Davern befragen im Auftrag der Regierung regelmäßig eine repräsentative Anzahl von US-Bürgern, um mehr über die Vorlieben, Abneigungen und das Lebensglück der Bevölkerung zu erfahren. Diesmal wurde auch abgeklopft, ob die Befragten sich Hunde, Katzen oder beides halten und wie das mit ihrer Lebenszufriedenheit korreliert.

info In Haushalten ist die Katze Spitzenreiter Zahlen Die Statistik spricht für die Katze: Im Jahr 2018 lebten in privaten Haushalten in Deutschland insgesamt 34,4 Millionen Haustiere. Davon waren 14,8 Millionen Katzen und 9,4 Millionen Hunde. Der Trend seit 2016 ist generell leicht steigend. Handel Im Jahr 2018 wurden im Einzelhandel rund 4,2 Millionen Euro mit Heimtierbedarf erlöst. Der Online-Umsatz betrug zuletzt rund 625 Millionen Euro.

Im Ergebnis zeigte sich: Etwa jeder dritte Hundebesitzer bezeichnete sich in der Umfrage als „very happy“, sehr glücklich. Was zwar nur unwesentlich mehr ist als die Quote von 32 Prozent bei den Haustierlosen, aber immerhin eine kleine Empfehlung für den schwanzwedelnden Hausgenossen darstellt.

Ganz anders sah das Ergebnis bei den Katzenliebhabern aus. Von denen zählten sich gerade mal 18 Prozent zur Very-Happy-Kategorie. Unter denen, die beide Haustiertypen ihr eigen nennen, waren es 28 Prozent. Das Glück mit Hund scheint also deutlich kleiner zu werden, wenn noch eine Katze im Spiel ist.

Allerdings ist auch Vorsicht bei solchen Interpretationen angebracht. Denn die Studie aus Chicago verrät nichts über die kausale Richtung, ob also das jeweilige Haustier für das Wohlbefinden seines Besitzers oder umgekehrt dessen Wohlbefinden für die Auswahl seines Haustiers verantwortlich ist. Durchaus möglich also, dass Hundehalter schon vor Anschaffung ihres Tiers glücklich sind, während sich unglückliche Menschen eher eine Katze zulegen. Andererseits gibt es auch plausible Erklärungen dafür, warum Hunde ihrem Halter tatsächlich einen Glücksvorsprung bescheren könnten. So zwingen sie ihn zum Beispiel zu regelmäßiger Bewegung im Freien, was zu Gesundheit und persönlichem Wohlbefinden beiträgt.

Ana Bedorf kann dies aus eigener Erfahrung bestätigen: Drei Mal die Woche passt sie auf den acht Jahre alten Sheltie Phil auf und geht mit ihm spazieren. „Seine Besitzer sind beide berufstätig und haben nicht die Zeit, sich ständig um ihn zu kümmern“, erzählt sie beim Spaziergang am Rhein. „Deshalb bin ich für den Kleinen da. Dadurch ist auch mein Alltag organisierter.“ Früher hatte sie selbst lange einen eigenen Hund. Die Zeit ohne Vierbeiner war für die 69-Jährige keine leichte, daher war sie umso glücklicher, als eine Tierärztin den Kontakt zu den Besitzern von Phil hergestellt hatte.

Seit sieben Jahren sind die beiden nun mehrmals die Woche unterwegs und inzwischen schon ein eingespieltes Team. Am Rhein kann sie den Sheltie auch ohne Leine laufen lassen, denn er gehorcht aufs Wort. „Wir haben uns jetzt nach zwei Wochen Ferien wieder gesehen, da waren wir beide voller Freude“, sagt Bedorf strahlend. Und wenn Phil mit seinen Besitzern unterwegs ist, muss Ana Bedorf nicht komplett auf Hunde verzichten – ihre Tochter hat ebenfalls zwei. „Ein Leben ohne Hund“, sagt sie voller Überzeugung, „ist für mich nicht mehr vorstellbar.“

Außerdem sieht man Hundebesitzer häufig im Gespräch mit anderen Herrchen und Frauchen. Gassigehen fördert also auch soziale Kontakte. Lisa Wood von der University of Western Australia ermittelte, dass Hundebesitzer besser als andere Tierhalter mit den Menschen in ihrem Wohnviertel vertraut sind. Und die australische Medizinsoziologin zitiert dazu die einleuchtende Erklärung eines Hundehalters, der für die Studie interviewt wurde: „Hunde bestehen darauf, sich zu treffen und zu begrüßen, und ihre Menschen folgen ihnen darin.“

Das lässt sich auch bei kaltem Wind am Rhein in Oberkassel beobachten. Fast alle, die hier spazieren gehen, haben einen Vierbeiner dabei. So auch Antonin Königsfeld, der seinen Mischlingshund Lubo ausführt. „Er wurde als Welpe in Griechenland an einem Campingplatz ausgesetzt. Inzwischen ist er seit zehn Jahren bei uns in der Familie“, sagt Königsfeld. Deshalb betrachtet er die Arbeit, die ein Hund macht, auch nicht als solche, sondern genießt die Zeit mit Lubo.

Antonin Königsfeld ist mit dem Familienhund Lubo am Rhein unterwegs. Foto: Marvin Wibbeke