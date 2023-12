Erwachsener Lego-Fan über den Reiz der Noppensteine „Das Glitzern in den Augen ist das gleiche“

JOHNSON Das ist schwer in Worte zu fassen, aber Emotionen gehören jedenfalls untrennbar dazu. Ich verdeutliche es mal so: Lego versucht, die Steine aus nachhaltigeren Materialien herzustellen. Eine Hürde dabei: Das Geräusch, das entsteht, wenn man in einer Kiste mit Steinen wühlt, darf sich nicht verändern. Denn dieses Geräusch ist einzigartig, es löst in so vielen Menschen so viel aus.