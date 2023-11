Lecken, schlabbern, schnalzen Faszinierende Fakten über die Zunge – mehr als nur ein Sprachorgan

Menschen hingegen verdanken der Zunge nicht nur die Geschmackswahrnehmungen süß, sauer, salzig, bitter und die noch nicht so lange entdeckte Variante umami, was etwa herzhaft bedeutet, sondern auch die Extremvokale „i“ (weit oben und vorn in der Mundhöhle gebildet) das „a“ (Mund weit offen, Zunge so weit wie möglich zurückgezogen) und das „u“ (ebenfalls zurückgezogener Zunge bei fast geschlossenem Mund). Nicht zu vergessen die Vielzahl von Konsonanten, nicht alphabetisch, sondern vorne bei den Schneidezähnen angefangen mit dem „s“ und sehr weit hinten im Rachen endend mit dem „r“. Einige im Süden und Südwesten Afrikas lebende Völker verwenden überdies Klicklaute, um sich sprachlich zu verständigen.