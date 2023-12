Die Namen der Wochentage Was der Freitag mit Liebe zu tun hat und der Dienstag mit Krieg

Das Kalenderjahr gliedert sich in Monate, Wochen und Tage. Doch wie kommen die Wochentage, die jeder täglich benutzt, zu ihren Namen? Kinderbuchautor Paul Maar machte sich in seinem Bestseller „Das Sams“ kindgerechte Gedanken darüber und baute darauf seinen ganzen Roman auf: Wenn am Sonntag die Sonne scheint, am Montag Herr Mon mit Mohnblumen kommt, am Dienstag Dienst ist, am Mittwoch Mitte der Woche, am Donnerstag der Donner donnert und am Freitag frei ist, dann kommt am Samstag: das Sams.