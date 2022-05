Behauptung: Kleopatra verdankte ihre Schönheit Milchbädern.

Bewertung: Zweifelhaft.

Fakten: In der Wirtschaft wird diese Behauptung erfolgreich propagiert: Ob in Wellnes-Hotels, wo Bäder in Milch und Honig angeboten werden, die wie bei Kleopatra die Haut straff und strahlend schön machen sollen oder die Kosmetik-Industrie, die die Inhaltsstoffe aus den genutzten Substanzen beziehen und mit dem Namen Kleopatra werben. Tatsächliche Nachweise, dass Kleopatra in Milch und Honig ihre Schönheit zu pflegen und bewahren versuchte, sind kaum zu finden. Allerdings sprach der römische Naturgelehrte Plinius, im ersten Jahrhundert nach Christus, dass Kleopatra 500 trächtige Eselinnen mit sich führte, in deren Milch sie sich badete. In Übersetzungen ist auch von Stuten- oder Schafmilch die Rede.