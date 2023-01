Tipps zur Sicherheit Wie man sich bei einem Feuer richtig verhält

Brandbekämpfung: In der Entstehungsphase eines Brandes kann man noch selbst einen Löschversuch unternehmen – jedoch nur, wenn man sich nicht in Gefahr bringt und geeignete Löschmittel vorhanden sind. Laut Feuerwehr Düsseldorf kann bereits der Inhalt eines Wasserglases ein entstehendes Feuer löschen, nach einer Minute benötigt man schon einen Eimer voll Wasser. Feuerlöscher oder Wasserstrahl sollten auf die Glut, nicht auf die Flamme oder den Rauch gerichtet werden. Flammen, die auf Personen übergegriffen haben, werden am besten mit (Lösch-)Decken dicht am Körper erstickt.

Brennt Fett in einer Pfanne, darf nicht mit Wasser gelöscht werden. Stattdessen das Feuer ersticken, indem ein Deckel auf die Pfanne gelegt wird. Anschließend die Pfanne von der Herdplatte schieben und abkühlen lassen. Falls vorhanden, können Löschspray mit Schaumlöschmittel oder ein Feuerlöscher genutzt werden, um den Brand aus sicherer Entfernung zu löschen.