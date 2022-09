Grammatikschwächen und begrenztes Vokabular : Immer mehr Kinder weisen Sprachstörungen auf

Schülerinnen und Schüler einer Grundschule sitzen mit Abstand in ihrem Klassenraum. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcel Kusch

Hannover War es die Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen und Lockdowns? Die Krankenkasse KKH hat ermittelt, dass heute mehr Kinder und Jugendliche mit Sprachstörungen zu kämpfen haben, also vor zehn Jahren. Im letzten Jahrzehnt waren besonders Mädchen davon betroffen.

Die Zahl der von Sprachstörungen betroffenen Kinder und Jugendlichen in Deutschland steigt einer Untersuchung zufolge seit Jahren - auch in der Corona-Pandemie. Zwischen 2019 und 2021 wuchs die Zahl der betroffenen 6- bis 18-Jährigen um rund neun Prozent, bei den 15- bis 18-Jährigen sogar um fast 21 Prozent. Das geht aus Daten der KKH Kaufmännische Krankenkasse in Hannover hervor.