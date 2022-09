Armutsgefährdungsquote : Kinderarmut in Deutschland erreicht Höchstwert

Kinderarmut in Deutschland erreicht Höchstwert

Augsburg Mehr als 20 Prozent der Kinder in Deutschland sind arm oder von Armut bedroht. Das geht aus Zahlen der Bundesregierung hervor. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch fordert einen Schutzschirm für Familien.

Immer mehr Kinder in Deutschland sind nach Angaben der Bundesregierung arm oder von Armut bedroht. Die sogenannte Armutsgefährdungsquote ist demnach auf den höchsten Stand seit Jahren gestiegen. Im Jahr 2021 lag sie bei 20,8 Prozent, wie die „Augsburger Allgemeine“ berichtete. Dies ist den Angaben zufolge der höchste Wert, der in Auswertungen des Mikrozensus seit 2015 gemessen wurde. Damals habe die Quote bei Kindern und Jugendlichen bei 19,7 Prozent gelegen, 2020 bei 20,4 Prozent.