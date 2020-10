0,000000000000000000001 Sekunden gestoppt : Deutsche Forscher stellen neuen Weltrekord in Kurzzeit-Messung auf

Deutsche Forscher stellen neuen Weltrekord in Kurzzeit-Messung auf

Düsseldorf Diese Zahl ist kaum zu greifen. Deutsche Wissenschaftler auf Frankfurt haben jetzt den kürzesten jemals gemessenen Zeitabstand festgehalten und einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Im weltweiten Wettlauf um die Messung der kürzesten Zeitspanne haben Physikerinnen und Physiker der Frankfurter Goethe-Universität offenbar die Nase vorn. Zusammen mit Forschern des Beschleunigerzentrums DESY in Hamburg und des Fritz-Haber-Instituts in Berlin vermaßen sie, wie lange es dauert, bis ein Lichtteilchen (Photon) ein Wasserstoffmolekül durchquert hat, wie die Universität am Freitag mitteilte. Sie seien auf etwa 247 Zeptosekunden gekommen - die kürzeste Zeitspanne, die jemals gemessen worden sei. Eine Zeptosekunde ist ein Billionstel einer Milliardstel Sekunde oder 0,000000000000000000001 Sekunden.