Verleihung der makaberen Darwin-Awards : Wenn Dummheit tödliche Folgen hat

München (RPO). Der Darwin-Preis zählt zu den wenig erstrebenswerten Auszeichnungen. Denn die Preisträger zeichnen sich durch außergewöhnliche Dummheit mit fatalen Folgen für sich selbst aus. Wie zum Beispiel der Mann, der mit einem Feuerzeug in einen Benzinkanister leuchten wollte.

"Unsere Preisträger lassen sich nicht von schnöden Warnschildern vor der natürlichen Auslese bewahren", erklärte die Biologin Wendy Northcutt mit schwarzem Humor. "Gern haben wir zum Beispiel einen Preis verliehen an den zerstreuten Terroristen, der zu wenig Porto auf seine Briefbombe klebte und das zurückerhaltene Päckchen später selbst wieder öffnete."

Charles Darwin hat das Prinzip der natürlichen Auslese als Motor der Evolution erkannt: Die am besten an ihre Umwelt angepassten Individuen setzen sich durch und pflanzen sich fort, die anderen sterben aus. Die Gewinner des Darwin-Preises schaffen es, "sich auf derart blödsinnige Weise aus dem Genpool zu eliminieren, dass dadurch das langfristige Überleben der Art gesichert wird", erklärt Northcutt in ihrem Buch "Die Darwin Awards".