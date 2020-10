Reinhard Genzel (l-r), Astrophysiker am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Andrea Ghez, Professorin für Physik und Astronomie an der University of California (UCLA), und Roger Penrose, Physiker an der Oxfod Universität. Den drei Physikern wurde der Nobelpreis für Physik 2020 für Entdeckungen im Zusammenhang mit Schwarzen Löchern zugesprochen