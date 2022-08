Der Anblick von Spinnen versetzt manche Menschen in regelrechte Panik. Oft spielt Ekel eine Rolle, dazu auch die Angst vor einem Spinnenbiss. Diese kommen jedoch selten vor und sind in der Regel harmlos. Wir zeigen in unserer Bildergalerie, vor welchen Spinnen Sie sich jedoch in Acht nehmen sollten.

Art: Brasilianische Wanderspinne (Phoneutria nigriventer) oder auch "Bananenspinne" genannt

Familie: Kammspinnen

Vorkommen: Südamerika

Gesamtlänge: 30 bis 50 Millimeter

Biss-Wirkung bei Menschen: Sehr schmerzhaft, Übelkeit, Schwindel, Erbrechen, Schock-Zustand, der zum Tod führen kann. Bei einer Vergiftung kann es bei Männern zu einer schmerzhaften Dauererektion kommen.

Die Brasilianische Wanderspinne gilt neben der Sydney-Trichternetzspinne als giftigste Spinne der Welt.