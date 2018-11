Wissenschaftler lösen Rätsel: Darum ist der Kot von Wombats würfelförmig

Atlanta Wissenschaftler aus Atlanta haben ein kurioses Rätsel gelöst: Sie haben herausgefunden, warum Wombats würfelförmigen Kot ausscheiden. Die Erkenntnisse könnten sogar für die Technik nützlich sein.

Die molligen Beuteltiere mit den kurzen Füßen setzen dafür ihre unterschiedlich elastischen und beweglichen Darmwände ein, wie das Forscherteam um Patricia Yang vom Georgia Institute of Technology auf einer Tagung der American Physical Society berichtet. Aus einer flüssigen Masse werde so am Ende des Wombat-Darms die ungewöhnliche, aber praktische Würfelform.