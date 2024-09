Neue Studie zu Corona-Pandemie Hatten Lockdowns Folgen für die Gehirnreifung von Kindern?

Die Corona-Pandemie hat zu einer vermehrten psychischen Belastung in der Bevölkerung geführt – weltweit und auch in Deutschland. Das haben Fachleute der Weltgesundheitsorganisation schon lange vor dem offiziellen Ende der Pandemie erkannt. Schulschließungen und Isolation haben besonders Kindern und Jugendlichen nicht gutgetan. Auch bei ihnen haben psychische Probleme während und nach der Pandemie zugenommen. Eine neue Studie, veröffentlicht im Journal PNAS, sieht nun einen möglichen Zusammenhang zwischen der Zunahme psychischer Erkrankungen nach der Pandemie und einer schnelleren Gehirnreifung bei Kindern und Jugendlichen während der Lockdown-Phasen. Die Studienmacher zeigten, dass die Gehirnrinde Heranwachsender in diesem Zeitraum schneller dünner wurde als normalerweise in dieser Entwicklungsphase üblich.