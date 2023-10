Verleihungen in Stockholm und Oslo Das sind die Nobelpreisträger 2023

Der Nobelpreis für Physik 2023 geht an die drei Wissenschaftler Pierre Agostini aus Frankreich, den in Deutschland forschenden, ungarisch-österreichischen Wissenschaftler Ferenc Krausz und an die französisch-schwedische Anne L'Huillier für Experimente, die der Menschheit neue Instrumente zur Erforschung der Welt der Elektronen in Atomen und Molekülen gaben.