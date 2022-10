Auszeichnung für Wissenschaftler : Chemie-Nobelpreis geht an drei Molekülforscher

Chemie-Nobelpreis geht an drei Molekülforscher

Stockholm Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an die Forscher Carolyn Bertozzi und Barry Sharpless aus den USA sowie den Morten Meldal aus Dänemark. Sie wurden für die Entwicklung von Methoden zum Aufbau von Molekülen ausgezeichnet.

Das teilte die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm mit. Die Forscher beschäftigen sich mit der Entwicklung der Click-Chemie und der bioorthogonalen Chemie. Bertozzi ist die erste Frau, der in diesem Jahr ein Nobelpreis zugesprochen wurde. Sharpless hatte bereits 2001 einen Chemie-Nobelpreis erhalten.