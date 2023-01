Neuer digitaler Sprachassistent Das sollte man bei ChatGPT beachten

Der wissenschaftliche Nutzer hat zurzeit doppelte Arbeit — doch das System lernt schnell dazu, eine neue Version hat OpenAI für dieses Jahr schon angekündigt, die manche Kinderkrankheiten beseitigen soll. Und das System könnte die Suchmaschine künftig in Frage stellen. „Die Grenzen dieser Systeme verschwimmen, ChatGPT werden zu einer Art interaktiver und individueller Such- und Erklärmaschine“, kann sich die KI-Expertin Doris Weßels vorstellen. Die neue Version ChatGPT-4 steht angeblich im ersten Quartal 2023 an, diese Information wurde aber von OpenAI-Chef Sam Altman in einem Interview kürzlich selbst in Zweifel gezogen. Und er dämpft die Erwartungen. „Die Leute betteln geradezu darum, enttäuscht zu werden – und das wird auch passieren", sagt er. Was bereits klar ist, dass der Software-Gigant Microsoft, der bereits einige Milliarden in das System investiert hat, weiterhin große Summen bereitstellen wird – und die Technologie wohl in seine eigenen Dienste implementieren will.