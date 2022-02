Kolumne Studentenleben : Aufgepasst bei „Woke-Posts“

Luca Schafiyha studiert Germanistik und Politikwissenschaften an der Heinrich-Heine-Uni Düsseldorf. Foto: Schafiyha

Unser Autor hat sich Gedanken gemacht über Info-Posts und Solidarisierungs-Bekundungen im Netz. Oft seien sie zwar gut gemeint, aber inhaltlich fehlerhaft. Statt gründlicher Recherche dominiere viel zu häufig der Gruppenzwang.

Dieser Tage lässt sich in sozialen Netzwerken ein altbekanntes Phänomen beobachten. Wegen der aufgeladenen (geo-)politischen Entwicklungen, sieht man wieder vermehrt Info-Posts und Solidarisierungsbeiträge in den sozialen Netzwerken. Dabei handelt es sich beispielsweise um Erklär-Bilder, die komplexe politische oder soziale Sachverhalte aufdröseln und verständlich machen sollen. Auffällig dabei: Viele dieser Posts kommen von Usern, die sich im Real-Life oft eher unpolitisch zu erkennen geben. Kommilitonen oder Bekannte, die darauf angesprochen eher ratlos zu sein scheinen. Manche von ihnen können ihre eigene politische Haltung zu diesen Themen gar nicht richtig erklären.

Nun ist es zugegebenermaßen eine Herausforderung, den Nah-Ost Konflikt mal eben in drei Info-Slides auf Instagram darzulegen oder die Situation an der ukrainischen Grenze zu Russland inklusive Vorgeschichte um Krim-Krise und Nato-Osterweiterung in einem Tweet zu erläutern. Und natürlich existieren auch Infoposts, die mehreren Fakten-Checks unterzogen wurden, quellenbasiert und damit valide sind. Dennoch weisen viele andere solcher Beiträge auch unzureichend belegte Quellen und haarsträubende, inhaltliche Fehler auf. Kurzgesagt: Es kursieren Fehlinformationen.