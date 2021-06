Kolumne Studentenleben : Türen auf für Thomas Mann

Schritt für Schritt gehen nun auch die Hochschulen den Weg zurück in Richtung Normalität. Unser Autor freut sich besonders über die Wiederöffnung der Bibliothek. Vor allem den Blick in die große Thomas Mann-Sammlung hat er vermisst.

Auch die Uni-Bibliothek ist wieder offen. Sie stellt das Zentrum des ehemals sehr geschäftigen und nun langsam wieder erwachenden Campus’ dar. Nach wochenlangem Hin und Her und fragwürdigen, pandemiebedingten Hausregeln ist es nun möglich, sich wieder freier innerhalb der Bib zu bewegen und seinen Recherchen für Hausarbeiten und Co. nachzugehen.

Aufgrund der zu dem Zeitpunkt aktuellen Corona-Vorgaben war die ULB aber dazu verpflichtet dafür zu Sorgen, dass die Sicherheit der wenigen sich in der Bibliothek aufhaltenden Studierenden gewährleistet blieb. Dies schloss natürlich enges Beisammensitzen in einem schlecht gelüfteten Raum über mehrere Stunden hinweg aus. Durch den Druck der Politik war es hierbei also aus Sicht der ULB unmöglich geworden, den Zugang zur Sammlung zu erlauben. Auf Nachfrage am überaus hilfsbereiten und freundlichen Infopoint hieß es stets, der Bibliothek seien in diesem Fall die Hände gebunden.