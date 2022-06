Kolumne Dozentenleben : Wofür brennst Du?

Kreativität hat viele Gesichter. Mit Dauer-Ablenkung durch Medien und ewiges Sicherheitsdenken findet man nur schwer den eigenen Weg, davon ist unsere Autorin überzeugt. Ein Appell für Offenheit und Mut.

Fragezeichen kreisen um die Studierenden: „Wie geht das?“ Ein Minimal Viable Product (MVP) ist zum Semesterende abzuliefern. Auf deutsch ein minimal brauchbares Produkt, das elementare Funktionen in der Praxis erfüllt – hier ein Geschäftsmodell für Digitale Zwillinge im Klimaschutz . MVPs formen Firmen, so entstand die Online-Plattform Airbnb . Deren Gründer vermieteten Zimmer der eigenen Wohnung und befragten systematisch alle Gäste. Hieraus wuchsen jährlich drei Milliarden US-Dollar Umsatz. MVPs bilden den Gegenentwurf zu Ewigkeitsprojekten und Abhak-Modulen. Sie benötigen Ideen, Flow und Feuer.

Ideen benötigen „Flow“, Englisch für Fließen. Total konzentriert in einer Aufgabe versinken und glücklich spüren, ihr gewachsen zu sein. Menschen im Flow ist wurscht, was andere über sie denken; sie fragen nie, ob das schon alles gewesen sein soll. Flow malt im Kopf neue Linien, die sich um vier Buchstaben ranken: F, L, O und W. F steht für die Freude, mitten im Leben zu sein, die Welt mit eigenen Schritten auszumessen. L für das Lachen, auch über sich selbst – die Prise Unbefangenheit, die ich in Jordanien und Iran liebe. Wer lacht, glaubt an sich: Macht, Status, Gehalt sind irrelevant. O für die Offenheit, Fremdes in eigene Begriffe zu fassen. W für den Weg, auf dem wir die bekannte Realität verlassen und eine neue betreten.