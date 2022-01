Kolumne Dozentenleben : Illusion oder Wirklichkeit

Digitale Doppelgänger boomen und ziehen in alle Lebensbereiche unseres Alltags ein. Unsere Autorin führt zahlreiche Errungenschaften moderner Computertechnik auf. Aber sie mahnt auch, bei allem Fortschritt das reale Leben nicht aus dem Blick zu verlieren.

Aus der Realität in die Illusion: 35 Millionen Deutsche tauchen als „Gamer“ regelmäßig in Computerspiele ab. Die Parallelwelt in der Wirtschaft heißt „Digitaler Zwilling“. Letztlich auch ein Computerspiel. Wie beim herkömmlichen Zwilling geht es um einen Doppelgänger – nur eben digital. Er kombiniert Daten, Modelle, physikalisches Verhalten und maschinelles Lernen – wie ein Flugsimulator.