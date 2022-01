Kolumne Studentenleben : Arbeit nervt!

Joshua Poschinski studiert Germanistik und Politikwissenschaften in Düsseldorf an der HHU. Foto: Poschinski

Der Start ins Berufsleben birgt so manche Hürde. Unser Autor bedauert vor allem die schlechte Bezahlung für Praktika. Fast jeder Berufsstarter benötigt sie, um Erfahrungen zu sammeln. Aber nur wer finanziell unabhängig ist, kann sich dies eigentlich leisten.

Der Einstieg ins Berufsleben ist unfair. Was keiner will, aber jeder muss, wird durch eine Vielzahl ineinander verflochtener Umstände immer schwerer – das ist vor allem dann problematisch, wenn es nicht für alle Berufsstarter gleichermaßen schwerer wird.

Memes dazu gibt es schon so lange, dass man vom ständigen daran-erinnert-werden genervt ist; Stichwort: unser brennender Planet. Da jene Internetkunst ohnehin von einer eher jungen Gruppe Menschen erstellt wie konsumiert wird, wundert dies aber irgendwie auch nicht, denn sie erleben diesen Missstand seit Jahren am eigenen Leib. Ein Beispiel: Ein gängiger Einstieg in bezahlte Tätigkeiten sind Praktika. Die Zeiten, in denen ausschließlich Kaffee gekocht wurde, mögen größtenteils passé sein, schlecht bezahlt bleiben die Jobs trotzdem.