Kolumne Studentenleben : Mit Erasmus nach Amsterdam

Unser Autor hat ein Stipendium für einen Studienplatz in Amsterdam bekommen. Über das Erasmus-Programm und die Vorfreude auf einen neuen Studienabschnitt in der Grachtenstadt.

Obwohl ich mich nun langsam an das wiederauflebende, präsentische Unileben in Düsseldorf gewöhnt haben, werde ich dieses bald schon wieder verlassen. Im Februar geht es für mich für ein aufregendes und auf jeden Fall erlebnisreiches Sommersemester 2022 in die niederländische Grachtenstadt Amsterdam. Bereits im Frühjahr dieses Jahres habe ich mich für einen Erasmus+- Austauschplatz an der Heinrich-Heine-Universität für die Universiteit van Amsterdam beworben. Ein paar Monate später durfte ich mich über eine Zusage freuen. Bei Erasmus+ handelt es sich um ein Förderprogramm der Europäischen Union, welches europäische Studierenden bei ihren Auslandsaufenthalten an anderen europäischen Universitäten unterstützt. Die Grundidee ist dabei, dass sich die Institute an den jeweiligen Universitäten in der EU miteinander vernetzen und so zu Partnerunis beziehungsweise Partnerinstituten werden. So kooperiert zum Beispiel das Institut für Sprache und Information an der Düsseldorfer Uni mit dem Institut Linguistics in Amsterdam. Das heißt, dass sich zu Beginn jedes Semesters die Studierenden eines Institutes auf eine abgestimmte Anzahl an Austauschplätzen bei der jeweils anderen Universität bewerben können. Wenn die Bewerbung erfolgreich ist, erhält man einen festen Platz an der Austauschuni, die teilweise recht hohen Studienkosten für diese entfallen für ihn, und er wird zusätzlich mit einem Stipendium finanziell unterstützt.