Kolumne Dozentenleben : Landarzt – ohne Netz und doppelten Boden

Wer auch ohne Einser-Abitur Medizin studieren möchte, für den kann das Angebot, sich als Landarzt zu verpflichten verlockend sein. Doch Vorsicht ist geboten. Wer sich mehrfach bewirbt, kann auch mehrfach verpflichtet werden.

Doch der gute Wille allein, dermaleinst zehn Jahre auf dem Land zu praktizieren, reicht leider doch nicht. Einen sehr gut bestandenen Medizinertest (TMS) und eine Ausbildung in einem Gesundheitsberuf sollten Sie schon mitbringen, um überhaupt in dem Auswahlverfahren ein paar Pluspunkte zu sammeln. Und bevor Sie ins Rennen gehen, unterschreiben Sie, dass Sie – wenn Sie einen Studienplatz bekommen – nach dem Examen für zehn Jahre in dem Bundesland, in dem Sie studiert haben, in einer Landarztpraxis arbeiten werden. Das finden Sie toll und bewerben sich in allen Bundesländern, die das Modell anbieten? Lieber nicht, denn jetzt kommt der Pferdefuß: Der Vertrag gilt auch, wenn man in einem weiteren Bundesland einen Studienplatz bekommt, was nicht so ganz unwahrscheinlich ist, wenn man zu den guten Bewerbern gehört.