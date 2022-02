Kolumne Studentenleben : Was Ballsicherheit und Lernen gemeinsam haben

Luis Küffner studiert Musik und Medien an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Foto: privat

Sport und Lernen haben einige Gemeinsamkeiten, findet unser Autor. Erst mit der Übung, und manchmal auch erst nach dem einen oder anderen Rückschlag, kommt der Durchbruch. Die Freude ist dann aber umso größer.

Nehmen wir an, dass man auf eigene Faust, völlig unwissend eine neue Sportart lernen will, zum Beispiel Basketball. Man geht auf den Platz, hat einen Spielball dabei und beginnt damit zu experimentieren. Sicherlich scheitern die ersten Versuche, einen Korb zu werfen, doch mit zunehmender Zeit verändert sich das: Man weiß, wie sich der Ball verhält, wenn man ihn fallenlässt, prellt oder gegen die Rückwand wirft. Man lernt, dass es schwieriger ist, den Ball während dem Laufen zu führen, oder man findet heraus, wie man am geschicktesten seine Arme bewegen muss, um den Ball in eine gewisse Fluglaufbahn zu lenken. Irgendwann kommt dann der Punkt, an dem man selbstständig abschätzen kann, mit welchen Bewegungen man eine sichere Kontrolle über den Ball erlangt.