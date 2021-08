Kolumne Studentenleben : Schlechte Stimmung in der Kunstakademie

Joshua Poschinski studiert Germanistik und Politikwissenschaften in Düsseldorf an der HHU. Foto: Poschinski

In der Kunstakademie Düsseldorf breitet sich zunehmend Unzufriedenheit aus. Der Grund ist das Rektorat, meint unser Autor. Viele Entscheidungen von oben seien derzeit wenig nachvollziehbar für Studierende.

Der Name Karl-Heinz Petzinka ist in den vergangenen Wochen zum Reizwort für manchen Studierenden geworden. Den Rektor der Kunstakademie traf zuletzt jede Menge Groll. Unmut füllte zuletzt nicht nur die meterhohen Decken der Akademie. Da wäre zum einen der einsame Kostenpflichtiger Inhalt Sommerrundgang: Die Präsentation der Abschlussarbeiten der Absolventen, die vor der Pandemie so viele Besucher anlockte, dass Einlass-Stops bei Wiederholungsgängern oft schon miteinberechnet wurde. Bei niedrigen Fallzahlen, steigender Impfzahl und Testmöglichkeiten wurde dem Rektorat schließlich vorgeworfen, im Juli nicht nur zu wenig für den Rundgang geworben, sondern den Einlass auch verkompliziert zu haben. Daraus resultierten teils stundenlang leere Ausstellungsräume an der Eiskellerstraße.