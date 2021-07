Kolumne Studentenleben : Die Wiederentdeckung der Pause

Luis Küffner studiert Musik und Medien an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf. Foto: privat

Komplett durchgetaktete Tage und eine To-Do-Liste, die nie enden will. Unser Autor hat damit seine Erfahrungen gemacht und nun endlich einen Weg gefunden, damit umzugehen.

Meiner bisherigen Ansicht nach, dass man doch erst pausieren könne, wenn alle Arbeit erledigt ist, brachte mich an meine Grenzen. Noch bevor auf der To-Do Liste Punkte abgehakt werden konnten, entstanden mindestens zwei neue. Dieses exponentielle Wachstum von Verpflichtungen konnte ich nur mit wenig Schlaf und nahezu ohne Pausen bewältigen. Mal abgesehen von den ganzen Launen, die der negative Stress mit sich bringt. Nach circa zwei Jahren Beanspruchung stellte sich bei mir zunehmend Unzufriedenheit ein. Ich will und kann nicht jedes Mal warten, bis ich alle Arbeit abgeschlossen habe, um dann erst Pause machen zu können und entspannen zu dürfen. Andere schaffen es doch auch, den Alltag oder das Studium zu stemmen, ohne sich komplett zu überarbeiten. Nach einigen weiteren Gedanken stellte ich zu meiner Überraschung fest: Ich werde wahrscheinlich bis zu meinem Ruhestand nie wieder an den Punkt kommen, an dem ich sagen kann: Jetzt ist alle Arbeit fertig. Und jetzt kann ich pausieren und mich mit Entspannung und Freizeit belohnen.